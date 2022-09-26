Очередную презентацию Apple отменили

Bloomberg: Apple не будет проводить вторую осеннюю презентацию

Компания Apple отказалась проводить очередную осеннюю презентацию в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно аналитику агентства Марку Гурману, Apple отменила вторую осеннюю презентацию. В середине сентября источники DigiTimes заявили, что Apple может организовать очередное мероприятие, на котором покажет новые гаджеты — например, ноутбуки MacBook Pro.

При этом Гурман отметил, что компания Тима Кука готовит новые гаджеты и представит их до конца 2022 года. Ожидается, что Apple анонсирует девайсы через обновление своего сайта и пресс-релизы для «избранного» числа журналистов и блогеров.

В материале также говорится, что в ближайшие недели IT-гигант может представить новое поколение ноутбуков MacBook Pro и обновленные планшеты iPad. Скорее всего, компьютеры будут работать на базе процессоров M2 и M2 Pro.

Последняя на данный момент презентация Apple состоялась 7 сентября. На ней топ-менеджеры компании представили смартфоны iPhone 14, умные часы Apple Watch 8 и Apple Watch Ultra, а также беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения.