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Белый дом ответил на вопрос о контактах США с Россией на высшем уровне

Жан-Пьер заявила, что Белому дому нечего анонсировать о контактах с РФ на высшем уровне

Фото: Pixabay

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о контактах США с Россией на высшем уровне. Ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь указала, что ей нечего заявить относительно возможности телефонного разговора глав государств. «На данный момент у меня нет звонков для анонсирования», — заявила она.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. По его утверждению, в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия.

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Марина Совина
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