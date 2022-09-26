Рогов обвинил Украину в блокировании Украиной возможности въезда в Запорожскую область

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Украину в том, что она блокирует возможность въезда людей в освобожденную часть Запорожской области. По его словам, таким образом Киев пытается помешать проведению референдума, сообщает РИА Новости.

«Украинская сторона на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме», — заявил Рогов .

Ранее глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, который оказался в санкционном списке Великобритании из-за причастности к проведению референдума, рассказал, что горд в нем находится и отметил правильность выбранного областью курса, которая подтверждается действиями недружественных стран.