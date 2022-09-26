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В Херсонской области заявили о гордости из-за введения Великобританией санкций

Глава правительства Херсонской области Елисеев: горд попаданию в британский список санкций
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Pixabay

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, комментируя свое включение в британский санкционный список, заявил, что испытывает гордость за это, сообщается в Telegram-канале администрации области.

«Сегодня меня включили в санкционный список Великобритании. Заявляю, что горд находиться в одном санкционном списке со своими товарищами и соратниками — истинными патриотами своей земли и нашего общего Отечества. Санкции недружественного государства для меня — это фактически награда и признание результатов моей работы в интересах жителей Херсонской области и моей Родины», — сказано в сообщении.

Елисеев также отметил, что правительство приложило все возможные усилия для того, чтобы провести референдум, а действия Запада подтверждают правильность курса, которым Херсонская область следует.

Ранее Великобритания расширила список антироссийский санкций, внеся в него причастных к проведению референдумов о присоединении к РФ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Уточняется, что всего в список добавили 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, которые имеют непосредственное отношение к организации референдумов.

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Марина Совина
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