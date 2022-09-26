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Британия ввела санкции против причастных к референдумам

Британия расширила санкционный список, внеся причастных к референдумам
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Великобритания расширила список антироссийский санкций, внеся в него причастных к проведению референдумов о присоединении к РФ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что всего в список добавили 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, которые имеют непосредственное отношение к организации референдумов. В частности, речь идет о главе администрации Запорожской области Евгении Балицком, председателе правительства Херсонской области Сергее Елисееве, министре образования ЛНР Иване Кусове и зампреде правительства ДНР Евгении Солнцеве.

Ранее стало известно, что под новые ограничения со стороны Лондона попал российский «Гознак», а также ряд российских бизнесменов — Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров. Кроме того, в санкционный список были внесены представители руководства российских госбанков.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Они продлятся до 27 сентября включительно.

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Варвара Кошечкина
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