Туристка поймала такси и была изнасилована во время отдыха на популярном курорте

Туристка рассказала об изнасиловании в Греции во время поездки на такси в отель

Британская туристка, отдыхавшая в Греции, возвращалась на такси в отель с новым знакомым и подверглась изнасилованию. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел на популярном курорте Родос. По словам 32-летней туристки из Великобритании, во время отдыха в местном баре она познакомилась с мужчиной. Пара решила уйти из заведения вместе, поэтому девушка поймала такси и поехала к себе в отель в сопровождении нового спутника.

Как позже рассказала британка полиции, во время поездки знакомый начал «лапать» ее и домогаться — она уточнила, что он «засунул руку в ее шорты». Уточнялось, что прокуратура Родоса возбудила дело против предполагаемого насильника, туристку отправили на медицинский осмотр.

Подозреваемый был задержан, однако вскоре отпущен, так как следствие не нашло оснований держать его стражей до заседания суда. Полиция курорта разыскивает таксиста, который мог бы дать показания.

Ранее в сентябре еще одна британская туристка подверглась изнасилованию во время отдыха в Греции. Сообщалось, что девушка отправилась отдыхать в местный бар, где, по ее словам, неизвестный мужчина принудил ее к сексуальным действиям с помощью физической силы.