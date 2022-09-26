Созданы самособирающиеся колонии искусственных бактерий

Nature Communications: ученые создали бактерии для поглощения загрязняющих веществ

Команда американских биологов из Университета Райса создали самособирающиеся колонии искусственных бактерий, которых планируют использовать для поглощения загрязняющих веществ из окружающей среды. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В качестве строительных блоков ученые взяли бактерии Caulobacter crescentus, которые могут быть легко генетически модифицированы. После определенной коррекции их генома, они приобрели способность к самосборке, что позволяет создавать из них гибкие и адаптируемые колонии. Держать форму помогает выделение биополимерной матрицы, а сформировать внешнюю мембрану удалось из вырабатываемого микроорганизмами белка. Полноценные структуры вырастают в колбе примерно за 24 часа.

Эксперименты показали, что разработка может успешно удалять кадмий из раствора, а также способна на биологический катализ. Авторы считают, что колонии должно быть относительно легко модифицировать для оптического, электрического, механического, термического, транспортного и каталитического применения.

В сентябре 2022 года отечественные специалисты из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН представили бактерию из сточных вод, превращающую сахар в водородное топливо.