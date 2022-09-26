Созданы самособирающиеся колонии искусственных бактерий
Команда американских биологов из Университета Райса создали самособирающиеся колонии искусственных бактерий, которых планируют использовать для поглощения загрязняющих веществ из окружающей среды. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.
В качестве строительных блоков ученые взяли бактерии Caulobacter crescentus, которые могут быть легко генетически модифицированы. После определенной коррекции их генома, они приобрели способность к самосборке, что позволяет создавать из них гибкие и адаптируемые колонии. Держать форму помогает выделение биополимерной матрицы, а сформировать внешнюю мембрану удалось из вырабатываемого микроорганизмами белка. Полноценные структуры вырастают в колбе примерно за 24 часа.
Эксперименты показали, что разработка может успешно удалять кадмий из раствора, а также способна на биологический катализ. Авторы считают, что колонии должно быть относительно легко модифицировать для оптического, электрического, механического, термического, транспортного и каталитического применения.
В сентябре 2022 года отечественные специалисты из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН представили бактерию из сточных вод, превращающую сахар в водородное топливо.