Мошенники взломали бывшего главреда Vogue

Экс-главред Vogue Алена Долецкая сообщила, что мошенники взломали ее Telegram-каналы

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая сообщила о взломе двух ее Telegram-каналов мошенниками. Об этом она написала в канале «Долецкая-Doletskaya», доступ к которому уже удалось восстановить.

«Дорогие! Благодаря вам, нам и ангелам на небесах у меня маленькая удача. Этот канал мы отбили у мошенников. Как? Отдельный лайфхак. Моя команда выдохнет и все расскажет про то, как прокляли мошенников поносом и пытались всунуть денег. Они со страху убежали», — написала экс-главред глянцевого журнала.

Второй Telegram-канал «ПойдуПодышу» пока находится в руках мошенников, добавила журналистка. 26 сентября в нем появилось несколько постов, в которых злоумышленники от ее имени предлагали подписчикам заняться трейдингом. «Дорогие подписчики, для вас отличная новость. Я со своей командой изучаю направление трейдинга и отлично на этом зарабатываю! (…) Открываю набор на работу с вашими депозитами», — говорилось в мошенническом сообщении.

Подписчикам Telegram-канала злоумышленники от имени Долецкой предлагали вступить в группу и внести депозит в размере тысячи долларов. Мошенники обещали, что эта сумма якобы вырастет вдвое за несколько дней.

В июле популярная российская блогерша Катя Конасова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках в Telegram. Она сообщила, что злоумышленники начали создавать в мессенджере фейковые боты, якобы предназначенные для обратной связи с блогершей.