Мужчина несколько лет мочился на могилу бывшей жены

Daily Mail: мужчина несколько лет мочился на могилу жены и оставлял у надгробия фекалии

Мужчина в течение нескольких лет мочился на могилу жены, с которой развелся 48 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Сын покойной женщины, 43-летний Майкл Мерфи, узнал об осквернении могилы, когда обнаружил у надгробия пакет с фекалиями. Сначала мужчина думал, что его оставил владелец какой-нибудь собаки. Однако, приехав на могилу в следующий раз, он обнаружил еще один пакет.

Мерфи вызвал полицию и с разрешения управляющего кладбищем установил рядом с могилой камеру видеонаблюдения. Проверив запись, мужчина и его сестра были шокированы, обнаружив на видеозаписи мужчину, который был женат на их матери в 1970-х годах. По словам Мерфи, никто из семьи не общался с ним с 1976 года.

Согласно видеозаписям, бывший муж появлялся на кладбище почти каждый день около шести часов утра специально для того, чтобы осквернить могилу. Он приезжал к месту захоронения вместе со своей нынешней женой, которая ждала его в машине.

Мерфи опубликовал видеозапись в социальных сетях, после чего визиты мужчины на кладбище прекратились. Местная полиция сообщила, что не может арестовать преступника, так как с его стороны не было конкретных угроз применения насилия. Мерфи пообещал не причинять вред мужчине, однако признался, что может выйти из себя, если случайно его встретит. «Каждый полицейский, с которым я общался, говорил: "Ты лучше меня, потому что я бы на твоем месте его убил"», — рассказывает он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании семья навещала чужую могилу 43 года подряд, думая, что там находится их отец. Внучка покойного рассказала, что ее мать была шокирована подобной ошибкой и сокрушалась из-за того, что столько лет приходила на чужую могилу.