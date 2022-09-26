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В российском городе разослали фейковые письма о частичной мобилизации

РИА Новости: в Ростове-на-Дону разослали письма о частичной мобилизации с сервера в Панаме
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Unsplash

Письма с требованием передать информацию о подлежащих частичной мобилизации массово разослали на электронные адреса вузов и медучреждений Ростова-на-Дону с зарегистрированного в Панаме сервера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Информатор рассказал, что в понедельник, 26 сентября, ряд организаций российского города получили фейковые письма, якобы подписанные замминистра обороны России Дмитрием Булгаковым. В сообщениях от руководителя компании просили составить перечни всех подлежащих мобилизации сотрудников и отправить их на определенный адрес. Кроме того, некоторых сотрудников следовало оповестить «об обязательном прибытии для изучения и отправки их на обязательные военные сборы».

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«Специалистам удалось установить, что сервер исходящего сообщения принадлежит крупнейшей американской компании Amazon Technologies Inc., предоставляющей хостинг серверов. При этом доменное имя отправителя зарегистрировано в Панаме», — рассказал информатор.

По данным источника, таким способом авторы рассылки пытались посеять панику среди жителей Ростова-на-Дону.

Ранее россиянин рассказал о полученной по WhatsApp повестке. 35-летний рядовой, отслуживший срочную службу в 2008 году, сообщил, что получил документ в электронном виде 23 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем он объявил о частичной мобилизации в стране.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу позже уточнил о планах призвать 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву: они останутся на территории страны. Кроме того, не намерены мобилизовать студентов.

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Марина Совина
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