Сноуден прокомментировал получение гражданства России

Сноуден заявил о стабильности для своей семьи после получения гражданства России

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказался о получении гражданства России. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Сноуден прокомментировал ситуацию с гражданством и заявил, что после получения документа его семья обрела стабильность.

«После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — ответил он на свою публикацию 2020 года о подаче документов на российское гражданство.

О получении Сноуденом российского гражданства сообщили вечером 26 сентября. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Позже США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом. «Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США», — подчеркнул официальный представитель Госдепа Нед Прайс