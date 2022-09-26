Миру предрекли «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС

Global Times предрек миру «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС

Китайское издание Global Times предрекло миру «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

Решение ФРС было принято в попытке снизить последствия инфляции в Соединенных Штатах, однако могут оказать негативное влияние на глобальную экономику.

Автор статьи Шэн Вэнь назвал решение американских властей безрассудным. По его словам, в Федеральной резервной системе вообще не думают о других экономиках и обменных курсах, в том числе в странах-союзниках США.

«Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию», — указал обозреватель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что центральные банки западных государств в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций.

