Миру предрекли «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС
Китайское издание Global Times предрекло миру «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки Федеральной резервной системы США.
Решение ФРС было принято в попытке снизить последствия инфляции в Соединенных Штатах, однако могут оказать негативное влияние на глобальную экономику.
Автор статьи Шэн Вэнь назвал решение американских властей безрассудным. По его словам, в Федеральной резервной системе вообще не думают о других экономиках и обменных курсах, в том числе в странах-союзниках США.
«Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию», — указал обозреватель.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что центральные банки западных государств в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций.