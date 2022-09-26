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Миру предрекли «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС

Global Times предрек миру «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС

Фото: Pixabay

Китайское издание Global Times предрекло миру «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

Решение ФРС было принято в попытке снизить последствия инфляции в Соединенных Штатах, однако могут оказать негативное влияние на глобальную экономику.

Автор статьи Шэн Вэнь назвал решение американских властей безрассудным. По его словам, в Федеральной резервной системе вообще не думают о других экономиках и обменных курсах, в том числе в странах-союзниках США.

«Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию», — указал обозреватель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что центральные банки западных государств в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций.

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Марина Совина
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