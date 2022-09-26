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Глава генштаба Великобритании встретился с российским военным атташе

Глава генштаба Великобритании Радакин встретился с российским военным атташе Еловиком
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Глава генштаба Великобритании Тони Радакин провел встречу с российским военным атташе Максимом Еловиком, сообщается в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства. Встреча прошла в рамках усилий по укреплению военных каналов связи между двумя государствами.

«Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению с РФ каналов связи между военными с целью регулирования рисков и эскалации», — заявил Радакин.

Ранее Великобритания расширила список антироссийский санкций, внеся в него причастных к проведению референдумов о присоединении к РФ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. Уточняется, что всего в список добавили 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, которые имеют непосредственное отношение к организации референдумов.

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Марина Совина
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