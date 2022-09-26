Тело устроившего стрельбу в школе Ижевска мужчины попало на видео

СКР показал видео с телом напавшего на школу №88 в Ижевске и убившего 13 человек мужчины

Тело устроившего стрельбу в школе Ижевска №88 мужчины попало на видео. Запись в понедельник, 26 сентября, опубликовал Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как правоохранители осматривают место происшествия. На одежде напавшего видна нацистская символика красного цвета, а вокруг него кровь. Кроме того, рядом с телом видны больше десятка магазинов с патронами.

Атака на школу в Удмуртии произошла утром в понедельник, 26 сентября. Стрельба началась во время уроков, когда мужчина в черном костюме с нацистской символикой на одежде ворвался в школу №88 на Пушкинской улице. Во время стрельбы погибли 13 человек, в том числе семь детей и шесть взрослых. Известно, что нападавший покончил с собой. Его личность сейчас устанавливается.

Было возбуждено дело по статьям 105 («Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина оно передано для расследования в главное следственное управление ведомства.