Автомеханик исполнил свою детскую мечту и стал врачом в 51 год

В США автомеханик и владелец магазина автозапчастей стал врачом в 51 год

В США автомеханик и владелец магазина автозапчастей исполнил свою детскую мечту и стал врачом скорой помощи в 51 год. Об этом сообщает Fox News.

Семья Карла Алламби перебралась в Восточный Кливленд в середине 1970-х годов, потому что это был один из немногих районов, где его родители могли позволить себе купить квартиру. Отец мужчины работал продавцом, а его мать была домохозяйкой. Помимо Карла в семье было еще четыре ребенка. «Пока я рос, у нас всегда были экономические трудности, — вспоминает Алламби. — Практически все мое детство мы получали пособие по бедности». Он добавил, что нередко им приходилось оставаться без света и газа неделями.

В детстве Карл мечтал стать врачом, но из-за постоянной нужды ему было трудно сосредоточиться на учебе. «Моим спасением была наша крепкая семья. Мы с братьями и сестрами всегда держались вместе и преодолевали трудности как сплоченная команда», — рассказал он.

По словам Аллабами, родители всегда учили его упорно работать и никогда не отказываться от своей мечты, какой бы невероятной она ни была. Он так и поступил, решив, что отложит мечту стать врачом до лучших времен, но не предаст ее

Юношей Карл устроился в автосервис механиком, а в 19 лет открыл свой магазин запчастей. В 34 года он понял, что для более успешного ведения бизнеса ему необходимо образование, и поступил в колледж. Ему пришлось прослушать базовый курс по биологии, и именно тогда он вспомнил о своих детских планах.

12 лет назад Аллабами начал подготовку к поступлению в медицинскую школу при медицинском университете северо-восточного Огайо. Для этого он посещал занятия по выходным и был волонтером в больнице. На тот момент у Карла уже была жена и четверо детей, поэтому ему приходилось совмещать несколько ролей, но он не сдавался.

Я считаю, что у каждого из нас есть возможность сделать свою жизнь лучше. Если вы хотите этого, идите за этим. Не сдавайтесь Карл Алламби

В 2019 году ему удалось окончить медицинскую школу, а в 2022 году — ординатуру. Теперь Аллабами — врач отделения неотложной помощи. Всем, у кого есть давние мечты, он советует не бояться трудностей и быть готовым справляться с ними.

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