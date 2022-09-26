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Муж увидел жену с другим мужчиной и набросился на любовника с кулаками

Hull Daily Mail: в Великобритании мужчина дважды избил предполагаемого любовника жены

Фото: Luke MacGregor / Reuters

45-летний Джемиэль Насер из Великобритании уличил жену в измене и дважды напал на ее любовника. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Сообщается, что Насер пришел к дому предполагаемого любовника, так как, по его словам, подозревал жену в измене. Он постучал в окно, дождался, когда откроют шторы, заглянул внутрь и увидел жену на диване. Тогда мужчина разбил окно кирпичом, после чего набросился на любовника с кулаками.

До следующего инцидента муж и жена восстановили свои отношения. Несмотря на это, по словам Насера, женщина продолжала общаться с другим мужчиной. Супруга пригласила предполагаемого любовника в дом, чтобы все трое смогли обсудить сложившуюся ситуацию. Однако разговор снова закончился дракой. Насер утверждает, что избил любовника в целях самообороны, однако признает, что превысил допустимые пределы физической силы.

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Насер был арестован и доставлен в участок. Отмечается, что ранее мужчина был осужден за 16 преступлений. Защитник Насера сообщил, что он не совершал правонарушений в течение последних 18 лет, но снова оказался в суде из-за разрыва отношений со своей женой, вызванного проблемами с наркотиками.

Мужчина был приговорен к двухлетнему условному сроку. Кроме того, ему придется пройти 30-дневный реабилитационный курс.

Ранее сообщалось, что в Индии парень зарезал 18-летнюю девушку, которая его отвергла. Когда девушка была жива, она рассказывала членам своей семьи, что молодой человек пытался добиться ее расположения.

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Алиса Удовик
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