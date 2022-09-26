В Госдуме поддержали предоставление кредитных каникул для мобилизованных россиян

Комитет Госдумы поддержал законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским займам и ипотеке для мобилизованных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, может быть рассмотрен в первом чтении в Думе 27 сентября.

Законопроект предполагает дать право на приостановку исполнения кредитных обязательств или уменьшение размера платежей гражданам, призванным на военную службу по мобилизации или проходящим ее по контракту.

Такое же право предоставляется заемщикам, которые находятся на иждивении у мобилизованных: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего. Для этого физическим лицам необходимо будет обратиться к кредитной организации для изменений условий договора.

Ранее Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал поправки об освобождении мобилизованных от уплаты пени за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

