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В России допустили освобождение мобилизованных от уплаты пени за ЖКУ

Комитет Госдумы поддержал поправки об освобождении мобилизованных от уплаты пени за ЖКУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал ко второму чтению поправки об освобождении мобилизованных от уплаты пени за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пишет ТАСС.

Согласно документу, мобилизованные граждане, а также члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, в России допустили освобождение этих граждан от пени в случае просрочки взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Речь идет о внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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«Одобрить таблицу поправок, рекомендованных комитетом к принятию», — указано в заключении комитета.

Ранее россиянам разъяснили условия работы после мобилизации. Срочный трудовой договор и испытательный срок приостановят, если сотрудник будет мобилизован в рамках частичной мобилизации.

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Марина Совина
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