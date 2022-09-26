Россиянам разъяснили условия работы после мобилизации

Минтруд: срочный договор и испытательный срок приостановят в случае мобилизации работника

Срочный трудовой договор и испытательный срок приостановят, если сотрудник будет мобилизован в рамках частичной мобилизации в России. Условия трудовых отношений уточнили в Минтруде РФ, сообщает ТАСС.

Пресс-служба министерства отметила, что постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных с 21 сентября.

«Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен», — разъясняет Минтруд. Там добавили, что восстановиться на работе будет возможно на прежних условиях.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации. Помимо выплат, предлагается освободить мобилизованных граждан на период прохождения военной службы от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также компенсировать им расходы на оплату ЖКХ в размере 50 процентов.