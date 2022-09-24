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В Госдуме предложили единовременную выплату мобилизованным

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 000 рублей для мобилизованных
СюжетОСАГО

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации. С соответствующим предложением выступили депутаты от партий «Единая Россия» и КПРФ. Документ был опубликован в электронной базе Госдумы.

Помимо выплат, предлагается освободить мобилизованных граждан на период прохождения военной службы от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также компенсировать им расходы на оплату ЖКХ в размере 50 процентов.

Кроме того, законопроект предполагает выплату ежемесячных пособий для детей до трех лет, пособий беременным женам мобилизованных, освобождение от налога на имущество и компенсацию 50 процентов стоимости ОСАГО.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов заявил, что России нужна демографическая мобилизация, и предложил сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям.

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Варвара Кошечкина
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