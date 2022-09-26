Киргизия и Таджикистан договорились об отводе тяжелой техники от границы

Киргизия договорилась с Таджикистаном об отводе тяжелой техники от границы

Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границ республик. Об этом сообщил глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, передает РИА Новости.

По его словам, Бишкек намерен твердо следовать всем пунктам ранее заключенного с Душанбе мирного договора и рассчитывает на аналогичное решение таджикской стороны.

«Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать», — отметил глава ГКНБ.

25 сентября Ташиев сообщал, что главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирный договор, согласно которому между республиками прекращаются конфликты. Глава ведомства выразил надежду на то, что все пункты документа будут соблюдаться, а «на киргизские и таджикские земли придут мир и согласие».