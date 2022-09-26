Стала известна личность устроившего стрельбу в российском военкомате мужчины

В Усть-Илимске задержали 25-летнего россиянина, устроившего стрельбу в военкомате

В Усть-Илимске сотрудники правоохранительных органов задержали устроившего стрельбу в военкомате россиянина. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин.

О стрельбе в военкомате стало известно утром 26 сентября. Россиянин вошел в здание, начал стрелять и ранил военкома. После этого пострадавшего госпитализировали и доставили в больницу. Там ему провели операцию и перевели в реанимацию. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Мотивы нападения сейчас уточняются.