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Стала известна личность устроившего стрельбу в российском военкомате мужчины

В Усть-Илимске задержали 25-летнего россиянина, устроившего стрельбу в военкомате

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Усть-Илимске сотрудники правоохранительных органов задержали устроившего стрельбу в военкомате россиянина. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин.

О стрельбе в военкомате стало известно утром 26 сентября. Россиянин вошел в здание, начал стрелять и ранил военкома. После этого пострадавшего госпитализировали и доставили в больницу. Там ему провели операцию и перевели в реанимацию. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Мотивы нападения сейчас уточняются.

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Елизавета Новикова
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