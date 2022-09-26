Лодка с российскими туристами перевернулась во время сплава по реке

Спасатели: лодка с туристами перевернулась во время сплава по реке в Магадане, один погиб

Лодки с 12 туристами перевернулись во время сплава по реке Ола в Магаданской области. В результате один человек погиб. Об это сообщили в областном пожарно-спасательном центре.

Сообщение о том, что группа из 12 человек потерпела бедствие, поступило в службу спасения вечером 23 сентября. Туристы совершали сплав по реке Ола и перевернулись примерно в 2-2,5 километрах выше от поселка Гадля.

По словам туристов, 11 человек смогли спастись и выплыть на острова. Прибывшие к месту происшествия спасатели помогли людям вернуться на берег, от медицинской помощи они отказались.

Один турист пропал. Его тело было обнаружено на следующий день.

Ранее сообщалось, что российский гид группы туристов умер на Камчатке во время сплава по реке Опала. Уточняется, что мужчина скончался после проведения пешего и водного маршрута в Усть-Большерецком районе.