Минобороны сообщило об уничтожении 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

Минобороны России заявило об уничтожении 19 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

Российские войска уничтожили в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, РСЗО были уничтожены в населенных пунктов Сватово Луганской народной республики (ЛНР) и Новая Каховка Херсонской области, добавили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России (ВКС) за прошедшие сутки уничтожили пункты временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений нацформирований в районе Святогорска Донецкой народной республики (ДНР). В результате удара было уничтожено до 100 украинских бойцов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам, главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).