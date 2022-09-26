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Минск пообещал ответить на изъятие белорусского имущества на Украине

Глава МИД Макей: Минск ответит на изъятие белорусского имущества на Украине
Владимир Макей

Владимир Макей . Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск провел тщательный анализ всего белорусского имущества, которое расположено на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства пообещал, что аналогичные действия будут предприняты, если подобные события будут проходить и в других странах. «Конечно же, мы не оставим это без ответа», — сказал он.

По его словам, в СМИ появлялась информация, что «украинцы конфисковали, национализировали собственность Беларуси и России где-то на один миллиард долларов». Макей добавил, что на территории Украины в настоящее время расположены около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов долларов, а также другое имущество.

Ранее Макей отверг возможность нанесения удара по Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее», а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет «к уничтожению человечества». «Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий», — напомнил он.

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Марина Совина
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