Блогерша раскрыла способ носить туфли на каблуках без боли

Блогерша советует скрепить средний и безымянный пальцы, чтобы ходить на каблуках без боли

Американская блогерша раскрыла способ, позволяющий ходить в обуви на высоких каблуках без боли. Соответствующий пост она разместила на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Пользовательница сети Мишель из Сан-Диего рассказала, что не носила каблуки почти два года, однако ей пришлось надеть такие туфли на свадьбу. По словам девушки, она скрепила средний и безымянный пальцы ног скотчем, чтобы предотвратить появление неприятных ощущений в стопах, возникающих при долгой ходьбе на шпильках.

Публикация юзерши стала вирусной и набрала более 250 тысяч просмотров. Подписчики оценили совет американки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «У меня давно не было повода надеть каблуки, но при случае нужно будет обязательно попробовать!», «Спасибо», «Я ненавижу каблуки! В следующий раз, когда придется их надевать, обязательно попробую этот способ», «Крутой лайфхак», — высказывались они.

В августе российский стилист Цветана Сафронова порекомендовала носить осенью обувь на невысоком каблуке, отказавшись при этом от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. По словам эксперта, упомянутые модели утратили свою актуальность.