В Москве стало больше новостроек

«Прайд Групп»: объем жилого строительства в Москве вырос на 5,75%

В Москве увеличились объемы жилого строительства. О том, что в столице стало больше новостроек, говорится в исследовании агентства недвижимости «Прайд Групп», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Объем строительства в Москве составляет 18,8 миллиона квадратных метров. За год показатель вырос на 2,52 процента, за два года — на 5,75 процента. Доля столичного первичного рынка составляет 18,33 процента от общего объема строительства по России. При этом по стране снижается количество новостроек. С 2020 по 2022 год число строящихся метров упало на 9,12 процента.

Генеральный директор «Прайд Групп» Алексей Бондарев отметил, что рынок новостроек Москвы стал привлекательным для покупателей из регионов — в 2021 году доля приезжих покупателей держалась на уровне 34 процентов, сейчас она доходит до 40 процентов. Эксперты ожидают постепенный переход от больших квартир к более компактным. «Девелоперы подстраиваются под запросы покупателей, которым трудно тянуть современную стоимость квадратного метра», — пояснил Бондарев.

Ранее в сентябре россиянам назвали округа Москвы с самым дешевыми квартирами в новостройках. Список таких локаций возглавил ЮЗАО, второе метро занял САО, а третье — ЮВАО.