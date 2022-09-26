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Стал известен ответ Запада на возможное применение Россией ядерного оружия

FT: Запад может ответить обычным вооружением на применение РФ ядерного оружия на Украине

Фото: Pixabay

Запад разрабатывает планы на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

По данным источников газеты, ядерный удар по Украине не вызовет зеркальный ответ со стороны Запада, при этом они отметили, что такой исход приведет к ответным шагам с применением обычного вооружения, чтобы «наказать Россию».

Отмечается, что у западных стран «есть много красных линий», которые, возможно, проходят не там, как их представляет российская сторона.

Собеседники издания также заявили, что НАТО в частном порядке уведомили Москву об ответных действиях на применение ядерного оружия. Эксперты считают, что угроза возмездия является лучшим способом сдерживания от подобного развития ситуации.

Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно», — рассказал Салливан.

Марина Совина
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