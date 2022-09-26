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В новом ремейке «Волшебника страны Оз» появятся ЛГБТ-персонажи

В новом ремейке «Волшебника страны Оз» режиссера Берриса появятся ЛГБТ-персонажи
Кенья Беррис

Кенья Беррис. Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Globallookpress.com

Режиссер и сценарист ремейка «Волшебника страны Оз» Кенья Беррис заявил, что в новой интерпретации известной сказки появятся ЛГБТ-персонажи. Его слова передает Variety.

Режиссер рассказал, что первая экранизация романа американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, вышедшая в 1939 году, была отражением той действительности, в которой жили люди — это и Великая депрессия, и так называемый Пыльный котел.

«Теперь мы собираемся отразить тот мир, в котором мы находимся сейчас. Мы возьмем ЛГБТ-персонажей из разных культурных и социально-экономических слоев и расскажем историю наших дней. Думаю, сейчас самое подходящее время для этого», — высказался Беррис. Кинематографист выразил надежду, что его картина проживет также долго, как и оригинал.

Ранее сообщалось о том, что в мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара.

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Дениза Мацаева
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