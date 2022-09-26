Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Совфед призвал правительство как можно скорее уточнить категории мобилизуемых

Сенатор Ковитиди: СФ надеется, что кабмин как можно скорее уточнит категории мобилизуемых
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Совет Федерации призвал правительство России как можно скорее уточнить категории призываемых граждан, чтобы частичная мобилизация прошла на должном уровне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

По ее словам, необходимо обеспечить все военкоматы соответствующим постановлением, поскольку от того, насколько строго ими соблюдаются правила, зависит морально-психологическая обстановка и состояние в обществе в целом.

«Поэтому все, что связано с реализацией мобилизационных вопросов, должно быть на особом контроле власти», — подчеркнула Ковитиди.

Она напомнила, что из регионов поступали открытые обращения о том, что призывались лица, не имеющие боевого опыта или необходимых военно-учетных специальностей, а также не подходящие по возрасту или многодетные отцы. Сенатор указала, что подобные «недопустимые недостатки» не должны повторяться, для этого следует разобраться в истоках проблемы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В «Северном потоке-1» зафиксировано падение давления
Совфед призвал правительство как можно скорее уточнить категории мобилизуемых
Белый дом прокомментировал стрельбу в школе Ижевска
В Индонезии предсказали миру большую войну
Глава генштаба Великобритании встретился с российским военным атташе
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье
Выросло количество погибших из-за стрельбы в российской школе
В Херсонской области заявили о гордости из-за введения Великобританией санкций
США прокомментировали предоставление убежища для граждан России
Нутрициолог подсказала способы приучить ребенка питаться правильно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.