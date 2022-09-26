Совфед призвал правительство как можно скорее уточнить категории мобилизуемых

Сенатор Ковитиди: СФ надеется, что кабмин как можно скорее уточнит категории мобилизуемых

Совет Федерации призвал правительство России как можно скорее уточнить категории призываемых граждан, чтобы частичная мобилизация прошла на должном уровне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

По ее словам, необходимо обеспечить все военкоматы соответствующим постановлением, поскольку от того, насколько строго ими соблюдаются правила, зависит морально-психологическая обстановка и состояние в обществе в целом.

«Поэтому все, что связано с реализацией мобилизационных вопросов, должно быть на особом контроле власти», — подчеркнула Ковитиди.

Она напомнила, что из регионов поступали открытые обращения о том, что призывались лица, не имеющие боевого опыта или необходимых военно-учетных специальностей, а также не подходящие по возрасту или многодетные отцы. Сенатор указала, что подобные «недопустимые недостатки» не должны повторяться, для этого следует разобраться в истоках проблемы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Минобороны России уточнило категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы.

