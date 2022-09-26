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На Украине обвинили Рогова в госизмене

Офис генпрокурора Украины направил в суд дело против Рогова, обвиненного в госизмене
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: РИА Новости

На Украине против председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова направили в суд дело, по которому его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

«Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него по фактам государственной измены и пособничества государству-агрессору», — говорится в сообщении, при этом, имя председателя движения «Мы вместе с Россией» не указывается, но на опубликованной фотографии его можно узнать.

Подконтрольное Киеву ведомство считает, что Рогов «подыскивал людей и склонял их к сотрудничеству» с Россией, также он организовал сбор средств на покупку беспилотников для использования против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что председатель движения «перешел на сторону врага и добровольно оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

Ранее стало известно о заочном аресте бывшего главы украинского МИД Константина Грищенко и экс-главы Минюста Александра Лавриновича из-за участия в разработке Харьковских соглашений. По версии следствия, обвиняемые в 2010 году согласовали проект документа между Россией и Украиной без проведения обязательной правовой экспертизы.

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Кристина Есикова
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