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Рогов прокомментировал обвинение Украины в госизмене

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов назвал обвинение Киева в госизмене смехотворным
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Начало событий в новости На Украине обвинили Рогова в госизмене
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: РИА Новости

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости прокомментировал обвинение со стороны Украины в государственной измене. Он назвал его смехотворным и отметил, что русские и украинцы являются одним народом.

«Обвинения, выдвинутые в мой адрес, считаю смехотворными. Я всегда стоял на юнионистских позициях, считая что Украина и Россия — это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские — один народ. Так что заочное судилище только подтверждает, что мы все делаем правильно. Если враги бесятся, значит, мы на верном пути», — заявил Рогов.

Он отметил, что Киев продолжает осуществлять разнообразные попытки запугать жителей Запорожской области и добавил, что это никак не скажется на их стремлении воссоединиться с Россией.

Ранее Рогов обвинил Украину в том, что она блокирует возможность въезда людей в освобожденную часть Запорожской области. По его словам, таким образом Киев пытается помешать проведению референдума.

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Марина Совина
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