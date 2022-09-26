Собака-таможенник Афина нашла кокаин на прибывшем в Россию из ЮАР судне

В каюте прибывшего в Петербург из ЮАР судна с фруктами обнаружили три килограмма кокаина

В Санкт-Петербурге сотрудники Балтийской таможни совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили в Большом порту наркотические вещества на перевозившем фрукты из Южно-Африканской Республики (ЮАР) судне. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По данным ведомства, наркотики находились в одной из кают корабля, который прибыл из Кейптауна. Известно, что судно принадлежит кипрской компании, а обнаружить запрещенные вещества помогла служебная собака Афина. Это уже шестая контрабанда за этот год, которую она смогла выявить.

Из прикроватной тумбочки изъяли три брикета со спрессованным порошкообразным веществом. По результатам экспертизы, это кокаин массой почти три килограмма. «Ориентировочная стоимость партии на черном рынке порядка 45 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе таможни.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту б части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.