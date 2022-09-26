В Казани задержали открывшего стрельбу из окна россиянина

Открывший стрельбу в Казани из окна россиянин задержан силовиками

В Казани силовики задержал россиянина, открывшего стрельбу из окна. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По данным издания, стрелок оказался жителем улицы Светлой. Ранее он был замечен в неадекватном поведении. В частности, он бросал с балкона кирпичи в соседей. При задержании силовики изъяли у злоумышленника пневматический пистолет.

26 сентября мужчина открыл огонь из окна жилого дома на улице Светлая. Местная жительница сообщила, что открывший огонь россиянин не один в своей квартире — рядом с них находился еще один человек, который направляет руку стрелка.