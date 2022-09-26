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Названы пять любимых вещей Кейт Миддлтон

Стилист Меган Уоткинс назвала длинное пальто любимой вещью Кейт Миддлтон

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Главный стилист бренда одежды SilkFred Меган Уоткинс назвала пять любимых вещей в гардеробе супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма герцогини Корнуолльской Кэтрин. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

По словам эксперта, Кейт Миддлтон часто появляется на публике в однотонных образах в комбинации с длинным пальто. Например, фотографы запечатлели ее в данной вещи белого цвета на праздновании платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

Помимо прочего, специалист отметила, что монаршая особа предпочитает носить облегающий блейзер в сочетании с юбками, элегантными брюками и джинсами. Вдобавок Уоткинс пояснила, что для неофициальных мероприятий Миддлтон выбирает джемперы в полоску. «Полосатый джемпер — это "вечная" вещь, которая должна быть основным элементом каждого осенне-зимнего образа», — сказала она.

В заключение собеседница издания рассказала, что в гардеробе супруги принца Уильяма также преобладает двухцветная обувь. Так, имиджмейкер привела в пример появление Миддлтон на финале Уимблдонского теннисного турнира в платье в горох голубого цвета, под который она надела туфли бело-голубой гаммы с синим носом.

Ранее в сентябре сообщалось, от какой вещи Кейт Миддлтон откажется из-за статуса будущей королевы.

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Мария Винар
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