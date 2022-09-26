Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Опубликованы кадры Су-57 вблизи Украины

Опубликовано видео с истребителем Су-57 вблизи Украины

В сети распространяется ролик с истребителем пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил (ВКС) России вблизи границы с Украиной. На видео, опубликованное в Telegram-канале Dambiev, обратила внимание «Российская газета».

«Красоты в ленту. Истребитель Су-57 ВКС России где-то, как сообщается, в приграничной зоне с Украиной», — говорится в подписи к ролику.

Газета отмечает, что «пилот демонстрирует высокую маневренность самолета, а в конце ролика взмывает вертикально вверх, возможно, готовясь сделать одну из фигур высшего пилотажа».

«Полет сопровождается характерным пронзительным воем. Этот высокочастотный, словно неземного происхождения, звук, стал своеобразной визитной карточкой Су-57», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Дорогой пролетПочему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
9 августа 2018
Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкаяРоссия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля 2019

Отмечается, что кадры сняты на приграничной территории с Украиной, однако официального подтверждения этой информации нет.

В сентябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе посещения Комсомольска-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) заявил, что темпы производства истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены.

Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В США оценили вероятные последствия правого поворота Европы для Украины
Россиянам назвали указывающие на психическое расстройство безобидные привычки
Обновление Windows 11 сломало игры на ПК
В России изменили правила поступления в вузы
Пострадавший при стрельбе в Ижевске школьник рассказал о случившемся
Африканские баскетболистки устроили драку после поражения на чемпионате мира
В Казахстане активизировали обслуживание прибывающих иностранцев
В Запорожье задержали призывавших к экстремизму на референдуме
Глава Крыма раскрыл подробности мобилизации сына
Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.