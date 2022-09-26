Опубликованы кадры Су-57 вблизи Украины

Опубликовано видео с истребителем Су-57 вблизи Украины

В сети распространяется ролик с истребителем пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил (ВКС) России вблизи границы с Украиной. На видео, опубликованное в Telegram-канале Dambiev, обратила внимание «Российская газета».

«Красоты в ленту. Истребитель Су-57 ВКС России где-то, как сообщается, в приграничной зоне с Украиной», — говорится в подписи к ролику.

Газета отмечает, что «пилот демонстрирует высокую маневренность самолета, а в конце ролика взмывает вертикально вверх, возможно, готовясь сделать одну из фигур высшего пилотажа».

«Полет сопровождается характерным пронзительным воем. Этот высокочастотный, словно неземного происхождения, звук, стал своеобразной визитной карточкой Су-57», — говорится в публикации.

Отмечается, что кадры сняты на приграничной территории с Украиной, однако официального подтверждения этой информации нет.

В сентябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе посещения Комсомольска-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) заявил, что темпы производства истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены.