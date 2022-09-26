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Талибы пожаловались на несправедливость в ООН

Представитель «Талибана» назвал несправедливым отказ в выступлении на Генассамблее ООН

Фото: Saifurahman Safi / Globallookpress.com

Отказ в участии представителей нынешних властей Афганистана на общеполитических дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН является откровенной несправедливостью, заявил глава политического офиса «Талибана» (движение названо террористическим и запрещено в России) в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, пишет ТАСС.

По его словам, афганский народ получил независимость после двух десятилетий борьбы. Представитель талибов уточнил, что жители страны «пожертвовали всем, что было им дорого».

«Правительство Исламского Эмирата Афганистан (так движение называет государство — прим. "Ленты.ру") — это реальность, и афганцы имеют право быть услышанными на ГА ООН через их представителя. Но этого прямо сейчас не происходит. Это откровенная несправедливость», — пожаловался он.

Страны ООН не признают «Талибан», поэтому назначить своего представителя во всемирной организации талибы не могут.

Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) обеспокоилась случаями преследований афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности контролирующего страну движения «Талибан».

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Марина Совина
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