Новый онлайн-сервис помог 380 тысячам пациентов в Москве

Вице-мэр Ракова: телемедицина освободила москвичей от 600 тысяч лишних визитов к врачам

Во всех московских поликлиниках работает телемедицинский сервис в формате «врач-пациент», который с февраля 2022 года помог заменить 600 тысяч лишних визитов в медучреждения для 380 тысяч столичных пациентов. Как рассказа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новый сервис был создан во время вспышки «омикрона», и сейчас телемедицинские консультации доступны горожанам с ОРВИ и подтвержденным COVID-19.

В феврале этого года во время "омикрона" мы внедрили сервис телемедицины в формате "врач-пациент" в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью. Также посредством телемедицины мы закрывали больничные без дополнительного визита на прием. Телемедицинская консультация — это онлайн-прием у врача. Во время него происходит то же, что на приеме, но дистанционно: врач оценивает состояние пациента, дает рекомендации по лечению и отвечает на вопросы. Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

По словам Раковой, телемедицина доказала свою эффективность, и в перспективе власти Москвы планируют расширять области ее применения.

Получить телемедицинскую консультацию москвичи могут с помощью приложения «ЕМИАС.Телемедицина». Для доступа к нему нужны логин и пароль — они приходят пациенту в СМС в случае подтверждения диагноза ОРВИ или COVID-19 сразу после визита в поликлинику или первичной аудио-консультации с врачом.

Во время приема в сервисе «ЕМИАС.Телемедицина» медики по видео или аудиосвязи анализируют состояние пациента, выявляют симптомы, фиксируют улучшение или ухудшение состояния, рассказывают, какие препараты следует принимать, отвечают на вопросы пациента и дают рекомендации. Если это нужно — пациента приглашают на очный прием и сразу записывают его. Все данные, которые фиксирует специалист в аудиопротоколе во время телемедконсультации, отражаются в электронной медицинской карте пациента. Эта информация доступна врачам поликлиники и скорой помощи, а пациент может ознакомиться с ней в медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Кроме того, недавно в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого лечащие врачи онкологи и врач-гематологи могут дистанционно продлить выписанные ранее пациенту электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов. Раньше это можно было сделать только на приеме. Также с помощью телемедицинских консультаций специалисты теперь информируют пациентов о решениях онкоконсилиумов. Все это помогает сократить число походов в медучреждения и снизить нагрузку на врачей.

В пресс-службе Комплекса социального развития Москвы отметили, что столица уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основа этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, которую развивают Комплекс социального развития Москвы и столичный Департамент информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах: от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.