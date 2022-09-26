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Изучена активность термитов в результате изменения климата

Science: изменение климата увеличит среду обитания термитов на планете

Фото: Morten Jakob Pedersen / Unsplash

Международная группа ученых изучила активность термитов в результате изменения климата. Оказалось, что при увеличении местной температуры на десять градусов Цельсия эти насекомые начинают поедать древесину в семь раз быстрее. Выводы работы опубликованы в журнале Science.

В ходе работы специалисты оценили уровень потребления древесины термитами в тропических лесах на северо-востоке Квинсленда. Для этого исследователи разместили деревянные бруски, покрытые сеткой, на поверхности почвы. В половине образцов были небольшие отверстия в сетке, позволяющие забраться термитам. Во второй половине не было подобных выемок, поэтому насекомые могли попасть к пище только через сетку. Каждые шесть месяцев проводилось контрольное исследование. Выяснилось, что древесина с сеткой перерабатывалась быстрее, что говорит о значительном влиянии термитов.

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Впоследствии ученые из 130 различных точек на Земле прислали собственные данные по этим же экспериментам, что позволило оценить различия во всевозможных климатических зонах на планете. Темпы разложения увеличивались при повышении среднегодовой температуры в среде обитания на десять градусов Цельсия, а также там, где было большее количество осадков. Самая высокая активность насекомых проявлялась в теплых районах с низким или средним годовым количеством осадков.

Данные исследования необходимы для понимания роли термитов в ближайшие десятилетия, поскольку глобальное потепление увеличивает их среду обитания на планете. Это приведет к выработке большего количества углерода в атмосфере, который насекомые производят в процессе поедания сухостоя, что в свою очередь может ускорить темпы климатических изменений.

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Елена Апазиди
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