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На Украине отправили в тюрьму захватившего автобус террориста

На Украине суд отправил в тюрьму террориста, захватившего автобус в Луцке в 2020 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Украине суд отправил в тюрьму на 13 лет террориста, захватившего автобус в Луцке в июле 2020 года. Об этом в Telegram сообщает офис генпрокурора республики.

Как рассказали в ведомстве, правоохранителями доказано, что украинец Максим Кривош, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, взял в заложники 13 человек в одном из местных рейсовых автобусов. Мужчина удерживал их, в том числе одного несовершеннолетнего, в течение 12 часов.

Суд признал Кривоша виновным в захвате заложников, совершении теракта, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, а также принуждении работника автотранспорта к неисполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством.

Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства записал соответствующее видео и опубликовал его в соцсетях, после чего захватчик отпустил заложников и сдался.

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Алевтина Запольская
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