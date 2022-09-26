На Украине отправили в тюрьму захватившего автобус террориста

На Украине суд отправил в тюрьму террориста, захватившего автобус в Луцке в 2020 году

На Украине суд отправил в тюрьму на 13 лет террориста, захватившего автобус в Луцке в июле 2020 года. Об этом в Telegram сообщает офис генпрокурора республики.

Как рассказали в ведомстве, правоохранителями доказано, что украинец Максим Кривош, имея при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства, взял в заложники 13 человек в одном из местных рейсовых автобусов. Мужчина удерживал их, в том числе одного несовершеннолетнего, в течение 12 часов.

Суд признал Кривоша виновным в захвате заложников, совершении теракта, незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, а также принуждении работника автотранспорта к неисполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством.

Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства записал соответствующее видео и опубликовал его в соцсетях, после чего захватчик отпустил заложников и сдался.