Женщина получила 41 денежный перевод с угрозами и оскорблениями от бывшего парня

Daily Mail: в Британии женщина получила от бывшего парня 41 денежный перевод с угрозами

Рейчел Томас-Тир из графства Чешир, Великобритания, получила от своего бывшего парня десятки денежных переводов с угрозами. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Томас-Тир встречалась с 29-летним Джеком Роучем всего три месяца. После расставания мужчина постоянно звонил и писал ей, оставлял на пороге ее дома цветы и свечи, а также создавал фальшивые аккаунты в Snapchat, чтобы следить за ней.

Когда Томас-Тир заблокировала его в социальных сетях, он стал делать денежные переводы с угрозами и оскорблениями, вписанными в информацию о платеже. Роуч требовал разблокировать его, называл ее проституткой и говорил, что она никогда не найдет другого. Всего женщина получила 41 перевод.

«Я живу в страхе каждый день. Я плохо сплю, потому что постоянно беспокоюсь, особенно если слышу шум ночью. Когда выхожу на улицу, то постоянно оглядываюсь. Это повлияло и на моего сына. У меня должна быть возможность водить его в парк, но я не могу этого делать», — рассказала она.

В итоге Томас-Тир обратилась в полицию, и Роуча арестовали. Он признал, что отправил женщине множество оскорбительных сообщений, звонил ей с незнакомых номеров, а также приходил к ее дому. По его словам, он делал это в надежде на возобновление отношений.

Роуча приговорили к 12-месячным общественным работам со 135 часами неоплачиваемой работы и 20 дням социальной реабилитации. Также суд запретил ему общаться с Томас-Тир и приближаться к ее дому в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в США мужчина застрелил бывшую жену и ее ребенка во время спора по поводу траты электричества. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве.