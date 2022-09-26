Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина получила 41 денежный перевод с угрозами и оскорблениями от бывшего парня

Daily Mail: в Британии женщина получила от бывшего парня 41 денежный перевод с угрозами

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Рейчел Томас-Тир из графства Чешир, Великобритания, получила от своего бывшего парня десятки денежных переводов с угрозами. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Томас-Тир встречалась с 29-летним Джеком Роучем всего три месяца. После расставания мужчина постоянно звонил и писал ей, оставлял на пороге ее дома цветы и свечи, а также создавал фальшивые аккаунты в Snapchat, чтобы следить за ней.

Когда Томас-Тир заблокировала его в социальных сетях, он стал делать денежные переводы с угрозами и оскорблениями, вписанными в информацию о платеже. Роуч требовал разблокировать его, называл ее проституткой и говорил, что она никогда не найдет другого. Всего женщина получила 41 перевод.

«Я живу в страхе каждый день. Я плохо сплю, потому что постоянно беспокоюсь, особенно если слышу шум ночью. Когда выхожу на улицу, то постоянно оглядываюсь. Это повлияло и на моего сына. У меня должна быть возможность водить его в парк, но я не могу этого делать», — рассказала она.

В итоге Томас-Тир обратилась в полицию, и Роуча арестовали. Он признал, что отправил женщине множество оскорбительных сообщений, звонил ей с незнакомых номеров, а также приходил к ее дому. По его словам, он делал это в надежде на возобновление отношений.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Роуча приговорили к 12-месячным общественным работам со 135 часами неоплачиваемой работы и 20 дням социальной реабилитации. Также суд запретил ему общаться с Томас-Тир и приближаться к ее дому в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что в США мужчина застрелил бывшую жену и ее ребенка во время спора по поводу траты электричества. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала с поличным японского консула за шпионаж
Челка Одри Хепберн вновь стала трендом среди знаменитостей
Мясников развеял миф о вегетососудистой дистонии
Один человек погиб в результате удара по паромной переправе в Херсоне
Минобороны ответило на вопрос об ограничении передвижений во время мобилизации
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Глава ООН призвал страны мира «сделать шаг назад» в ядерной риторике
В российском регионе отменили мобилизацию 400 ошибочно призванных граждан
Американский хоккеист пожалел об отъезде из КХЛ
Подрядчик Пентагона из-за дефицита начал вынимать чипы из старых радиоприемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.