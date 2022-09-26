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Белый дом прокомментировал стрельбу в школе Ижевска

В Белом доме прокомментировали стрельбу в школе Ижевска словами «США осуждают насилие»

Фото: Globallookpress.com

Вашингтон осуждает любое насилие, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге на просьбу прокомментировать стрельбу в школе Ижевска, пишет ТАСС.

Как уточнила представитель администрации президента США Джо Байдена, глава государства всегда говорит об этом. «Конечно, мы осуждаем любое насилие. Это то, о чем всегда говорит президент. Он считает важным высказываться, особенно когда вы слышите о насилии в школах», — подчеркнула она.

Утром в понедельник, 26 сентября, уроженец Удмуртии Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу в школе № 88 Ижевска. Погибли 17 человек.

Ранее сообщалось, что под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, из них 21 ребенок.

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Марина Совина
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