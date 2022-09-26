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Рогов перенаправил Зеленскому обвинение в государственной измене

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов обвинил Зеленского в государственной измене

Фото: Globallookpress.com

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого на Украине ранее обвинили в государственной измене, решил перенаправить данное обвинение президенту Владимиру Зеленскому, отметив, что именно он предал свою страну, сообщает РИА Новости.

«Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене», — заявил Рогов.

Ранее он, комментируя перенаправление на Украине своего дела о государственной измене и сотрудничестве с Россией в суд, назвал данные обвинения смехотворными и отметил, что русские и украинцы являются одним народом. Также Рогов отметил бессмысленность попыток Киева запугать жителей Запорожской области, которые стремятся воссоединиться с Россией.

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Марина Совина
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