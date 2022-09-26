Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава Запорожской области прокомментировал вступление сына в добровольцы

Сын главы Запорожской области стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова

Фото: РИА Новости

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова. Его слова приводит РИА Новости.

Глава региона добавил, что его сыновья выросли в семье военных и всегда считали своим долгом служить, но в период их взросления начался конфликт в Донбассе.

«Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма», — заявил Балицкий.

Прием в добровольческие соединения Запорожья начался 22 сентября. По словам главы региона Евгения Балицкого, в первый день набора в подразделения записались более 30 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров показал сбитый коптер с надписью «Привет из Нью-Йорка»
В России допустили освобождение мобилизованных от уплаты пени за ЖКУ
Глава Запорожской области прокомментировал вступление сына в добровольцы
Миру предрекли «экономическое землетрясение» при повышении ключевой ставки ФРС
США оценили готовность России применить ядерное оружие
Жителей России обнадежили приходом «грибной волны»
Слишком много съевшую кобру стошнило целой змеей
Белый дом ответил на вопрос о контактах США с Россией на высшем уровне
США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом
Украина отказалась призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.