Глава Запорожской области прокомментировал вступление сына в добровольцы

Сын главы Запорожской области стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова. Его слова приводит РИА Новости.

Глава региона добавил, что его сыновья выросли в семье военных и всегда считали своим долгом служить, но в период их взросления начался конфликт в Донбассе.

«Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма», — заявил Балицкий.

Прием в добровольческие соединения Запорожья начался 22 сентября. По словам главы региона Евгения Балицкого, в первый день набора в подразделения записались более 30 человек.