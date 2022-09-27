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Новая Зеландия заявила о невозможности поставить Украине желаемое вооружение

Минобороны Новой Зеландии: страна не может удовлетворить потребности Киева в вооружении
Пеени Хенаре

Пеени Хенаре. Фото: Caroline Chia / Reuters

Министр обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре заявил, что Веллингтон не может удовлетворить потребности Киева в военной поддержке, поскольку желания Украины не соответствуют возможностям оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом пишет издание Newcastle Herald.

«Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море, [однако эти запросы не совпадают] с возможностями Новой Зеландии», — заявил министр.

На сегодняшний день на Украину из Новой Зеландии отправили 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 маскировочный жилет. Также выделена финансовая помощь в размере 21,1 миллиона новозеландских долларов (около 12 миллионов долларов США). Еще несколько миллионов пойдет на гуманитарную помощь.

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Виктория Кондратьева
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