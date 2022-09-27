Излюбленный курорт россиян упростит правила пребывания для туристов

Абу-Даби ослабит правила пребывания для иностранных путешественников

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби упростит правила пребывания для иностранных туристов с 28 сентября. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на заявление регионального менеджера по продажам отелей Rixos в арабской стране Саиля Картала.

Согласно новым правилам, ПЦР-тест на коронавирус вакцинированных путешественников будет действителен на протяжении месяца. А туристам, не прошедшим иммунизацию от COVID-19, потребуется сдавать подобный анализ раз в неделю, а не каждые 48 часов, как это было прежде.

Власти излюбленного курорта россиян также ослабили въездные правила для туристов. Так, полностью привитые путешественники могут не проходить тестирование на COVID-19. Однако тем, у кого нет прививки, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, или справку о перенесенном заболевании, выданную не ранее, чем за 30 дней до вылета.

Отмечается, что в аэропорту Абу-Даби тестирование не требуется. Для упрощенного доступа к общественным местам и достопримечательностям эмирата иностранцам рекомендуется сделать ПЦР-тест и получить «зеленый статус». Стоимость анализа в медпункте на территории воздушной гавани обойдется туристам в 40 дирхамов (примерно 640 рублей).

Картал добавил, что с 28 сентября в ОАЭ также отменяется обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Тем не менее носить маски все еще требуется в больницах, мечетях и общественном транспорте.

Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых ОАЭ, Казахстан и Израиль, увеличилась в десять раз. Так, цена за перелет в Дубай начиналась от 373 тысяч рублей, в Тель-Авив — от 378 тысяч рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей.