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Пьяный россиянин зарезал мать во время ссоры и продолжил пить

В Кузбассе пьяный сын зарезал мать, попросил соседей вызвать скорую и продолжил пить

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд рассмотрит дело 30-летнего россиянина об убийстве 58-летней матери. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

По данным ведомства, фигурант выпивал с матерью в квартире. Между ними произошел конфликт, тогда мужчина взял нож и зарезал им родственницу. Затем он сходил к соседям, попросил их вызвать скорую помощь и продолжил пить. Врачи констатировали смерть жертвы.

Правоохранители задержали фигуранта, он полностью признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Томске осудят 61-летнего отца, зарезавшего 40-летнего сына во время ссоры.

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Екатерина Власова
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