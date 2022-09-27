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Россиянин предстанет перед судом за убийство из ревности бывшей сожительницы

В Архангельске 40-летний россиянин зарезал бывшую сожительницу за отказ вернуться к нему

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Архангельской области 40-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 36-летней бывшей сожительницы. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, после расставания с возлюбленной россиянин предпринимал попытки заставить женщину вернуться к нему — сначала уговорами, а в марте под угрозой убийством. Он демонстрировал нож и обещал расправу в случае отказа. Месяц спустя — 28 апреля он подкараулил жертву на крыльце у входа в подъезд жилого дома на улице Клепача и нанес ей 11 ударов ножом в грудь и голову. Раны оказались смертельны, и женщина погибла на месте преступления.

СКР возбудил уголовное дело по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ и 105 («Убийство») УК РФ. «В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что на протяжении двадцати лет сожительствовал с потерпевшей, за это время у них родилось четверо детей. Из-за того, что они были в ссоре, он подъехал утром к ее дому, чтобы поговорить. Она ему грубо ответила, поэтому он ударил ее ножом. Дальнейшие события не помнит», — сообщает СКР.

14 сентября сообщалось, что в Москве россиянина задержали за убийство друга мачете из ревности к бывшей сожительнице.

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Владимир Седов
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