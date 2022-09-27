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США успешно испытали столкновение зонда с астероидом

Зонд DART успешно столкнулся с астероидом Диморф

Фото: Pixabay

Американский зонд DART совершил успешное столкновение с околоземным астероидом Диморф в качестве эксперимента по защите Земли. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть», — говорится в сообщении.

Ранее против столкновения выступил астроном Леонид Еленин, который заявил, что метод изменения орбиты небесных тех, потенциально угрожающих Земли, который НАСА планирует отработать в рамках миссии Double Asteroid Redirection Test (DART).

Миссия DART запущена в ноябре 2021 года ракетой Falcon 9 с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США.

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Марина Совина
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