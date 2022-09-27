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Звезда «Аншлага» пожаловалась на дискомфорт на съемках нового телешоу

Пародистка Елена Воробей пожаловалась на обтягивающий костюм на съемках шоу «Аватар»
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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей пожаловалась на дискомфорт на съемках нового шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Ее слова приводит издание «Вокруг ТВ».

Воробей выступала в проекте в амплуа Русалочки. Знаменитость объяснила выбор тем, что ей хотелось испытать на себе образ, который не приходится ей по душе. «Я не люблю воду, моя стихия — воздух. Когда мне предложили этот аватар, я подумала, что, наверное, он настолько не будет вязаться со мной, с моим внутренним ощущением пространства, мироздания, что нужно дерзнуть и попробовать этот образ», — высказалась она.

Юмористка также отметила, что испытывала неудобства во время съемок в передаче. По словам Воробей, ее костюм был очень обтягивающим, а на голову крепилось тяжелое устройство. «Я артист со стажем, начинала еще в прошлом, XX веке. Воображение у меня богатое, и, мне кажется, в Средние века в Испании так пытали, стискивая черепную коробку», — заявила она.

Телеканал НТВ объявил о запуске передачи «Аватар» в мае. В каждом выпуске шоу участвуют девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром вымышленного персонажа. Во время выступления они находятся в специальной комнате, откуда получают возможность передавать своему аватару движения и эмоции. Задача судей — угадать, кто скрывается за маской.

В роли судей проекта выступают шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, телеведущая Ида Галич, а также заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина.

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Олег Давыдов
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